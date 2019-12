LOSC – Mercato : Mourinho veut encore piocher à Lille

true

Boubakary Soumaré (20 ans), qui flambe cette saison dans les rangs du LOSC, serait suivi avec grand intérêt par l’entraîneur de Tottenham José Mourinho.

Le LOSC est à un nouveau carrefour concernant sa stratégie de trading. Barré par l’émergence de Renato Sanches, Boubakary Soumaré serait sur le point de rejoindre une grande formation européenne.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Initialement, L’Équipe explique ce lundi que le milieu relayeur n’était pas programmé pour quitter les Dogues avant l’été 2020 mais la donne a changé dans l’esprit de Gérard Lopez. Le président du LOSC sait que Soumaré a rassuré et même convaincu les grands clubs lors de la campagne de Ligue des champions et veut surfer sur cet effet. Plusieurs écuries seraient ainsi déjà prêtes à miser sur le milieu du LOSC au mercato hivernal.

Mourinho est chaud sur Soumaré

Le FC Valence et le Real Madrid sont sur les rangs, le dernier directement par le biais de son président. Naples a de son côté pris contact avec l’entourage de Soumaré pour sécuriser cette arrivée mais l’Angleterre est peut-être la destination privilégiée de l’ex-milieu parisien. Deux hypothèses grandissent en coulisses : Manchester United, qui plaît au joueur, surtout en cas de départ de Paul Pogba. Et Tottenham, où José Mourinho et son staff, composé d’anciens adjoints portugais de Galtier, l’attendent. Le prix de cession devrait aller de 50 à 60 M€, bonus inclus.