LOSC – Mercato : Naples active une alternative à Osimhen

Toujours pas engagé avec Naples, Victor Osimhen (LOSC) pourrait bien lasser son courtisan. Ce dernier aurait activé la piste Alexander Sorloth.

Bien engagée, l’affaire entre Naples et le LOSC pour le transfert de Victor Osimhen (21 ans) est toujours pas réglée. Depuis des semaines, les Italiens insistent pour obtenir la signature de l’ex de Charleroi. Les pensionnaires du San Paolo ont déjà conclu un accord avoisinant les 80 millions d’euros avec les Dogues. Gennaro Gattuso insiste lourdement pour obtenir ce renfort de poids en vue de la saison prochaine.

Auteur de 13 buts en 27 matches de Ligue 1, le natif de Lagos (Nigéria) s’est révélé aux yeux du football européen à Lille. Une seule saison seulement après son arrivée, Osimhen va mettre les voiles vers un autre club.

Les prochains jours seront décisifs pour le LOSC et Osimhen, Naples prospecte déjà ailleurs

Avant son deuxième passage auprès de la DNCG, le LOSC a l’obligation de céder ses grosses valeurs marchandes. Bien qu’engagé jusqu’en 2024, Osimhen se voit contraint de faire ses bagages. Il ne sera pas le seul membre de l’effectif de Galtier à s’en aller du nord de la France.

Depuis quelques jours, Victor Osimhen aurait pris sa décision. Devant la cour assidue de Naples, l’attaquant souhaite s’engager avec les Partenopei. Néanmoins, un différend avec l’agent de l’international nigérian, Jean-Gérard Benoît Czajka, semble bloquer le dossier. En accord avec toutes les parties, un intermédiaire devrait venir essayer de faciliter l’affaire dans les prochains jours.

Cependant, d’après Tuttosport, Naples se méfierait d’un énième rebondissement de situation. Le président Aurelio De Laurentiis aurait déjà activé une deuxième cible en cas d’échec du dossier Osimhen. D’après le média transalpin, Alexander Sortloth (24 ans) serait vu comme une belle alternative.

Prêté cette saison par Crystal Palace à Trabzonspor, l’international norvégien s’est totalement relancé en Super Lig. Sorloth a marqué 21 buts et réalisé 9 offrandes en 31 rencontres. Engagé jusqu’en 2022 avec les Eagles, le Viking pourrait être intéressé par le fait de rejoindre un club et un championnat plus huppés. Désormais, Osimhen va devoir accélérer le dossier pour éviter de se faire chiper la place.