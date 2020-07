LOSC – Mercato : Osimhen à Naples, les détails de l’opération ont fuité

Tous les supporters sont pendus à la décision de Victor Osimhen. L’attaquant nigérian va-t-il répondre favorablement à la proposition de Naples ou attendra-t-il encore quelque temps pour réfléchir à une offre d’un club anglais ? Pour l’heure, seul l’intéressé détient la réponse. S’il l’a…

Ce qui est plus sûr, c’est que le buteur de 21 ans et ses conseillers se sont rendus en Italie cette semaine. L’affaire est en cours, les discussions se poursuivent toujours. Plutôt confiants, les Partenopei préparent leur offre pour tenter de convaincre la troisième partie, le LOSC. Sky Sport Italia a eu accès à celle-ci via Nicolo Schirra. Selon le spécialiste des transferts, le Napoli lancera une proposition chiffrée de 60 M€ à destination du club nordiste. Un montant encore assez éloigné des 70 M€ que les Dogues réclament, mais qui pourrait suffire avec l’inclusion d’un joueur dans l’échange.

Outre les 50 M€, Adam Ounas (23 ans) serait en effet intégré dans la transaction, ce qui se rapprocherait de la somme initiale demandée par le LOSC. Avant la réponse de Gérard Lopez, la balle est dans le camp du buteur nigérian, révélation de la saison en L1 (18 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Peut-être enfin que le fait que Gabriel soit désiré par le Napoli pourrait peser dans son choix final. Sans compter que Loïc Rémy devrait bientôt s’engager à Benevento, à quelques encablures de Naples…

#Napoli want to sign Victor #Osimhen. De Laurentiis have offered 5-years contract to the nigerian striker (€3M a year). Napoli are in advanced talks with #Lille. President Lopez asks €60M to sell him, but Adam #Ounas could be included in the deal. #transfers

