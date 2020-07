true

Proche de signer à Naples, le transfert de Victor Osimhen (LOSC) regorge de zones d’ombre. Romain Molina, journaliste, s’est inquieté d’un « deal sale ».

En France, l’avenir de Victor Osimhen constitue le feuilleton de ce début de mercato. À 21 ans, le buteur va quitter le LOSC, une seule année après son arrivée et malgré un engagement jusqu’en 2024. En délicatesse financière, les Dogues ont besoin de vendre leurs meilleurs actifs dans le but de combler le déficit de la saison passée.

Depuis des semaines, Naples essaie de faire venir Gabriel, défenseur central de Lille, et Victor Osimhen. Réticent au début des négociations, le Nigérian a été séduit par le discours des dirigeants napolitains. Il est désormais enclin à rejoindre les pensionnaires du San Paolo.

Dans le sud de l’Italie, l’attaquant devrait multiplier par six ou sept ses émoluments touchés au LOSC (environ 80 000 euros brut mensuels). Les Nordistes toucheraient 81 millions d’euros dans l’affaire. Une vente record un an seulement après celle de Pépé à Arsenal pour 80 millions d’euros.

Bizarrement, Osimhen a changé d’agent sportif très récemment. Les discussions avec son nouveau représentant ont continué dans la capitale française au cours du week-end. Les deux hommes ont rejoint la Campanie, où les discussions ont débuté précisément en fin de soirée, lundi, avec Aurelio de Laurentiis. Pas de rencontre officielle mais uniquement des entretiens téléphoniques.

Sur Twitter, Romain Molina, journaliste indépendant, s’est inquiété de la tournure du transfert d’Osimhen. « Bordel, c’est sale le deal d’Osimhen. Rien qui va, rien. Ca part complètement en cacahuète l’industrie footballistique. Va vraiment falloir réfléchir à la création d’une police dédiée à cette industrie et les crimes engendrés. Plus possible (cf, voir ce qui se passe à Wigan). »