LOSC – Mercato : Osimhen emboîte le pas de Gerard Lopez pour son avenir

Alors que ses performances sous le maillot du LOSC suscitent déjà de nombreuses convoitises, Victor Osimhen a vu son président évoquer très clairement la saison prochaine. « Osimhen sera lillois », évoquait Gérard Lopez au micro de RTL, laissant toutefois la porte ouverte à une offre pharaonique.

La tendance, aux yeux du patron lillois, est donc de voir Osimhen jouer une saison supplémentaire dans le Nord. Ce qui tombe bien puisque le joueur est visiblement dans le même état d’esprit. C’est en tout cas ce qu’il a confié à RMC ce vendredi. « Les rumeurs sur mon avenir ? J’ai vu apparaître ça sur mes réseaux sociaux. ça fait très plaisir. Je me sens bien à Lille. Je me suis rapidement adapté à la vie en France. J’aimerais aller encore plus loin et marquer plus de buts pour mon équipe. J’aimerais bien rester à Lille, mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je dois beaucoup à ce club et ce sont eux les patrons. J’irai là où ils veulent », a assuré Osimhen.

Un discours rassurant pour les supporters lillois, qui voient l’attaquant nigérian former un beau duo avec Loïc Rémy ces dernières semaines. Une complicité que l’attaquant apprécie. « J’adore jouer aux côtés de Loic Rémy et je pense que c’est la meilleure formation tactique possible. Quand je ne marque pas les buts, c’est lui qui le fait et nous avons une superbe relation sur le terrain », a conclu Osimhen.