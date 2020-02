OM : Osimhen, le LOSC et le FC Nantes font cogiter Villas-Boas

true

L’OM sera soutenu à Nîmes. Aux Costières pour lancer la 27e journée de L1 (20h45), les hommes d’André Villas-Boas vont s’atteler à gommer leur défaite contre le FC Nantes (1-3) avec 400 supporters dans le parcage visiteurs. Le technicien portugais veut se servir des défaillances affichées devant les Canaris pour rebondir devant les Crocos.

Amoureux du club phocéen, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OM, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OMhttps://t.co/TfIBGHoipm pic.twitter.com/3aybHrs4AZ — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

« Au bout du compte, cette défaite face à Nantes est une bonne chose, on sera bien sur l’aspect mental, a-t-il glissé avant de se rendre dans le Gard. On a toujours été réguliers dans notre championnat. Le plus important pour nous est de reprendre une série de victoires. Je l’ai dit au groupe : après le match à Saint-Étienne (2-0), nous étions tous contents d’avoir creusé un écart de 8 à 9 points sur nos pour- suivants. Ce n’est pas quand nous revenons à cet écart que nous devons penser que nous sommes dans la misère, dans la tristesse. »

Discussion entre Villas-Boas, Gonzalez et Carvalho

Pour repartir du bon pied, le groupe olympien a profité des vivats de la foule lors d’un entraînement au Vélodrome ouvert au public. À l’issue de la séance, le coach de l’OM a longuement discuté avec Alvaro sur le terrain. L’échange, qui a tourné autour de sujets variés, a été instructif. « On a parlé de la perte de balle, du contrôle des espaces et de la profondeur, lecture de la ligne, lecture du hors-jeu, ballon avec pression et sans pression, assure AVB dans L’Équipe. Alvaro est un joueur intéressant pour donner des infos, c’est l’homme ‘le plus bas’ de l’équipe, à l’exception du gardien. Ce fut un bel échange, Ricardo (Carvalho, son adjoint) s’est aussi joint à la conversation. On n’a pas seulement parlé du jeu de Nantes, mais aussi de Lille, avec la vélocité d’Osimhen dans la profondeur. On veut s’améliorer sur cela. »