LOSC – Mercato : pactole partagé pour Victor Osimhen

Si Victor Osimhen devait quitter le LOSC pour un plus grand club cet été, Charleroi récupèrera un chèque très conséquent.

Dans les prochains jours, le LOSC prendra une décision définitive concernant l’avenir de Victor Osimhen (21 ans). Si, dans un premier temps, les Dogues souhaitaient garder le Nigérian pour une deuxième année avant d’envisager une grosse vente, le fait que de nombreux grands clubs se soient manifestés avec des propositions très intéressantes pousse Gérard Lopez à la réflexion.

Selon certaines sources, Lille aurait même déjà reçu une offre atteignant les 85 M€ pour Osimhen, acheté seulement 12 M€ et auteur d’un exercice 2019-20 très convaincant (18 buts en 38 matches TTC). En cas de départ, les Nordistes seraient cependant obligés de partager la galette avec Charleroi.

En effet, comme le rappelle la « Dernière Heure », la formation belge avait pensé à inclure un pourcentage de 20% sur la plus-value potentielle. Du côté de Charleroi, on a sorti la calculette et on se frotte déjà les mains. Selon les diverses prévisions, c’est entre 14 et 15 M€ qui devraient tomber dans les caisses. Quasiment l’équivalent d’une participation à la Ligue des Champions pour un club du Plat pays (17 M€).