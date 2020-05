LOSC – Mercato : réunion programmée pour l’avenir de Victor Osimhen

true

L’avenir de Victor Osimhen au LOSC va faire l’objet de discussions dans les prochains jours. Un départ cet été n’est pas exclu.

Si Gérard Lopez a plusieurs fois répété qu’il songeait, sauf offre exceptionnelle, à conserver Victor Osimhen (21 ans) pour au moins une saison de plus au LOSC, la crise sanitaire et économique du coronavirus a-t-elle changé la donne ? Ce n’est pas complètement impossible… En effet, les Dogues ont reçu quelques belles propositions et une vraie réflexion est désormais menée pour le Nigérian.

Si l’on en croit « La Voix du Nord », l’attaquant et les dirigeants du LOSC doivent se voir dans les quinze prochains jours pour prendre une décision définitive. S’il est à peu près sûr qu’Osimhen ne répondra pas aux sollicitations venant d’Italie, plusieurs clubs anglais seraient prêts à faire sauter la barrière financière fixée par la direction nordiste.

Recruté pour 12 M€ à Charleroi l’été dernier, Victor Osimhen a réalisé une saison 2019-2020 bien au delà des espérances (18 buts, 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Encore un joli coup signé de Luis Campos…