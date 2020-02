LOSC – Mercato : scouting, rapports… Luis Campos détaille sa méthode gagnante

false

Dans une interview accordée à Record et relayée par FootMercato, Luis Campos détaille sa méthode. Conscient de l’obligation de recruter des joueurs dans des clubs où le LOSC a « la capacité d’investir », le Portugais pointe surtout la pire erreur à éviter. « Choisir de bons joueurs, mais qui ne s’intègrent pas au modèle de jeu de l’équipe ». Voilà pourquoi le dirigeant lillois applique une méthode précise. Extraits.

Une équipe de six scouts, des prix différents

« Cette équipe de 6 scouts est spéciale et a pris beaucoup de temps à être montée. Je les ai formés de manière spécifique avec l’aide de mon bras droit Admar Lopes. Nous travaillons sur six zones, une plus fixe en France et d’autres qui tournent. Chaque scout a trois pays à analyser. Chaque scout reste deux mois et demi dans une zone avant de passer à une autre, récupérant les informations du scout à qui il succède, soit les trois meilleurs joueurs par poste de chaque pays avec trois niveaux de prix : de 0 à 3 M€, de 3 à 6 M€ et de 6 à 9 M€. Tous les rapports sont compilés dans une base de données que j’ai développée technologiquement avec une équipe portugaise ».

Une dernière observation personnelle

« Il n’y a pratiquement que moi qui aie accès à ces rapports. Si trois scouts conseillent le même joueur, cette application me prévient que je dois aller le voir sur place et l’étudier en profondeur. J’utilise le fast scouting. C’est un réseau qui, en quelques minutes, me permet de savoir si le joueur a le profil tactique pour s’adapter à l’équipe et quelles sont ses qualités principales. Les données statistiques sont importantes elles aussi. Si le joueur est intéressant, nous l’observons, d’abord en vidéo, ensuite sur place. L’analyse in situ est fondamentale, parce que je ne crois pas à la seule analyse vidéo pour recruter un joueur. On peut, mais la marge d’erreur est trop importante ».

L’importance du contact humain

« Le contact est un autre facteur important. Je trouve qu’il est important de prendre un café, déjeuner ou dîner avec le joueur avant de le recruter pour comprendre son langage corporel, cela peut donner des informations importantes ».

Un projet toujours aussi excitant

« Je me sens très bien dans le projet Lille, c’est bien pour moi et les supporters. Il y a des contacts et des prises d’informations, mais je réponds à chaque fois que je suis concentré sur la progression de Lille. Je suis absolument séduit par le recrutement de joueurs de 0 à 3 M€ ou de 3 à 6 M€. Des joueurs qui, avec l’équipe de travail que j’ai, vaudront beaucoup plus à l’avenir ».