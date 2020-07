LOSC – Mercato : selon Galtier, un espoir du club « s’est métamorphosé »

true

Annoncé comme un crack, Domagoj Bradaric (20 ans) a déçu pour sa première saison au LOSC. Mais, Christophe Galtier a fait l’éloge du Croate.

Dans sa politique de trading, le LOSC fait parfois des mauvais choix. Annoncé comme très prometteur lors de son arrivée, il y un an, Domagoj Bradaric (20 ans) a surtout montré ses lacunes défensives chez les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy.

Pourtant, Lille, qui a investi 6,5 millions d’euros l’année dernière, pourrait être surpris par l’apport futur du jeune croate. Lors d’un entretien sur le site officiel, Christophe Galtier s’est montré surpris par le changement d’attitude de Bradaric. « Brada’ arrive avec un bagage plus fort. Il s’est transformé sur un plan de la morphologie. Il est plus adulte. Ce n’est plus le gamin talentueux qu’on a vu arriver la saison dernière. Il doit confirmer. Il y a de la concurrence au poste avec Reinildo. Cette concurrence, c’est très bien. Surtout, quand on voit le nombre de matchs qu’on jouera. Mais pour sa part, Brada’ s’est métamorphosé. C’est un gain de temps incroyable. »

La saison dernière, le latéral gauche, engagé jusqu’en 2024 avec les Nordistes, a pris part à 18 rencontres de Ligue 1. Mais, au fur et à mesure des matches, Domagoj Bradaric a perdu sa place de titulaire. Désormais, l’international moins de 21 ans croate veut montrer qu’il a la stature pour s’imposer au sein du vestiaire des Dogues.