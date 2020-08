LOSC – Mercato : Son transfert, son intégration, le derby contre Lens… Sven Botman s’est confié

true

Principale recrue défensive du LOSC, Sven Bosman a livré ses premières impressions sur le site des Dogues.

Sur le site du LOSC, Sven Botman a répondu aux questions des supporters lillois. Comme relevé par le site Petit Lillois, le défenseur néerlandais a notamment parlé de son association avec José Fonte. « Je me sens vraiment à l’aise à Lille, les joueurs m’ont bien accueilli et ont pris soin de moi. Je m’entends très bien avec tout le monde, surtout Timothy Weah. Jose Fonte ? Il a beaucoup joué avec de bons joueurs et c’est lui même un bon joueur, il a beaucoup fait. Il a fait des choses incroyables sur le terrain, il a tout réussi je pense. »

L’ancien joueur de l’Ajax s’est aussi félicité de son choix… « C’est une fierté d’avoir signé dans ce club et d’atteindre cet objectif. Le Domaine de Luchin ? Très grand, je pense que c’est vraiment un lieu idéal pour son propre développement. »

Enfin, interrogé sur le derby, Sven Botman n’a pas caché qu’il avait déjà très envie de battre le RC Lens pour ravir les supporters lillois. « Le derby, on m’en a déjà parlé dans le club. J’ai hâte de jouer ce match, nous devrons le gagner. »