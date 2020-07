LOSC – Mercato : Sven Botman signe pour cinq ans (officiel)

Aux alentours de midi, le LOSC a officialisé la venue de Sven Botman (20 ans). L’athlétique et prometteur défenseur central international U20 néerlandais s’est engagé pour cinq saison en faveur du club du nord de la France.

L’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam devrait être le successeur désigné de Gabriel, sur le départ (Naples, PSG, Manchester United). Pour arracher le grand espoir hollandais, le LOSC aurait lâché 8 millions d’euros. Les Dogues devraient aussi donner 10% du prix d’une future revente aux pensionnaires de la Johan Cruyff Arena.

La réaction de Sven Botman :

« Je suis très heureux d’être un joueur du LOSC. J’ai pu découvrir le Domaine de Luchin, le Stade Pierre Mauroy : tout cela est nouveau pour moi. Je viens d’un grand club et je rejoins un autre grand club. Tous les gens que j’ai pu rencontrer jusqu’à présent ont été très gentils et accueillants. Je suis encore un très jeune joueur mais j’espère pouvoir aider au maximum mon nouveau club. »

La réaction de Marc Ingla (CEO du LOSC)

« On est très fier de faire signer Sven Botman, un jeune défenseur néerlandais de grand talent. Il a montré déjà beaucoup de qualités autant en club que dans son brillant parcours en sélections nationales jeunes. C’est un joueur très combatif, très solide et performant dans les duels. Ajoutons à cela sa bonne qualité technique. On pense qu’il réussira une bonne adaptation au football français, ainsi qu’une grande progression sous le maillot du LOSC. »