LOSC – Mercato : un 3e géant anglais se positionne sur Soumaré

A l’été 2020, Boubakary Soumaré ne devrait pas manquer d’offres du côté du LOSC. Après Liverpool et Manchester United, Arsenal se serait positionné.

Ce n’est pas un secret : Boubakary Soumaré (20 ans) est attendu comme l’un des gros animateurs du Mercato d’été 2020 du côté du LOSC. Cet hiver, le milieu de terrain déjà fait l’objet de très grosses offres dépassant les 40 M€ mais il a choisi de rester six mois supplémentaires à Luchin pour y finir la saison… Et attendre qu’un plus gros club vienne frapper à sa porte.

Déjà dans les papiers du Real Madrid (même s’il n’est pas un premier choix), le joueur formé au PSG plait surtout en Angleterre. Si jusqu’à présent, c’était surtout Wolverhampton et Newcastle qui ont frappé à la porte des Dogues, Soumaré devrait faire l’objet d’une empoignade de clubs beaucoup plus huppés prochainement.

Comme nous vous le relayions dernièrement, Boubakary Soumaré fait partie des pistes sérieuses évoquées à Manchester United ou à Liverpool. D’après le « Daily Mail », c’est aussi un Arsenal en pleine reconstruction – et désormais dirigé par Mikel Arteta – qui songerait à s’attacher ses services.