LOSC – Mercato : un agent véhicule de fausses rumeurs sur Osimhen

true

Gare aux rumeurs autour de l’avenir de Victor Osimhen ! L’agent Ariyo Igbayilola, qui parle au nom du joueur du LOSC, ne gère pas ses intérêts.

Depuis quelques jours, l’agent Ariyo Igbayilola gesticule beaucoup sur le dossier de Victor Osimhen (LOSC, 21 ans). Dans des entretiens pour plusieurs publications britanniques comme le « Daily Star » ou « The Cable », le représentant de joueurs affirme avoir contacté José Mourinho pour connaître ses réelles intentions pour Osimhen. L’intéressé a également répété que Naples était le seul club « à 100% intéressé ».

« Newcastle et Tottenham sont dans la course mais ce n’est qu’une question d’intérêt. Il n’y a pas de véritable signe d’engagement de leur part. Je pense qu’avec la pression des différents clubs en Europe, je doute qu’il reste avec Lille la saison prochaine », a-t-il ajouté alors que, de son côté, Gérard Lopez affirme avoir de très grosses offres de trois pays différents pour son attaquant.

Qui croire ? Sans doute pas Igbayilola qui, comme le rapporte le toujours bien renseigné « LOSC Actualité », n’est pas l’agent de Victor Osimhen et tente de l’envoyer vers l’Italie dans l’espoir de récupérer le mandat. Les intérêts du Super Eagle sont gérés de longue date par Jean-Gérard Benoît Czajka, lequel a toujours dit qu’Osimhen n’était pas tenté par l’Italie à cause du racisme ambiant. Naples a bel et bien bougé mais l’attaquant des Dogues aurait décliné cette option.