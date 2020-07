LOSC – Mercato : Yilmaz a fait ses adieux au Besiktas, un autre Turc dans ses valises ?

La colonie turque risque de s’agrandir prochainement au LOSC. Déjà pourvue de Zeki Celik et de Yusuf Yazici, cette petite famille naissante pourrait accueillir Burak Yilmaz. Proposé par Luis Campos et validé par Christophe Galtier, l’attaquant chevronné de Besiktas (35 ans) serait même prêt à un gros sacrifice pour rejoindre les Dogues.

Burak Yilmaz from Besiktas to Lille, here we go! Total agreement reached until June 2022. He’ll be the replacement of Victor Osimhen who’s joining Napoli. Lille are also in advanced talks to sign Mustafa Kapi from Galatasaray. 🇹🇷 #transfers #Lille

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2020