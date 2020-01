LOSC – Mercato : un chèque inattendu en provenance de Belgique ?

false

Meilleur vendeur de Ligue 1 sur le dernier Mercato d’été, le LOSC n’a pas forcément besoin de céder ses joueurs sur le mois de janvier. Si certains joueurs comme Thiago Maia ou Adama Soumaoro sont invités à quitter les Dogues et que la porte n’est pas fermée à une grosse vente de Boubakary Soumaré, il est aussi possible que Lille reçoive quelques chèques sans même se fatiguer.

2,5 M€ récupérés sur une vente de Jean Butez ?

En effet, sur de nombreux départs depuis l’arrivée de Gérard Lopez et ses équipes, le club nordiste a inclus des pourcentage à la revente. C’est notamment le cas du gardien de but de Mouscron, Jean Butez (24 ans), courtisé à une époque par l’AS Monaco et qui fait l’objet de prises d’intérêts sur le mois de janvier.

D’après le média local « Het Nieuwsblad », le club belge est prêt à ouvrir la porte à Butez contre un chèque de 5 M€. Lille est intéressé à hauteur de 50% sur ce transfert. Reste à convaincre le principal intéressé de partir, lui qui a déclaré au média local « Le Soir » qu’il ne « cherche pas à partir cet hiver », ne masquant cependant pas son ambition de s’envoler pour un plus grand club durant l’été.