LOSC – Mercato : un grand d’Allemagne arrive pour Jonathan Ikoné

true

Si l’on se fie à une information du quotidien anglais, The Times, Jonathan Ikoné (LOSC) serait dans le viseur du Borussia Dortmund.

Les jours se suivent et se ressemblent au LOSC. Du moins au sujet du mercato, les informations quant à des départs et des arrivées se succédant à une vitesse ahurissante. Certes, le dossier Victor Osimhen à Naples vire au tragi-comique avec une officialisation attendue depuis maintenant plusieurs jours. Au sujet du défenseur, Gabriel, là-encore, les possibles destinations se multiplient sans que l’on sache quel championnat va finalement rejoindre le Brésilien.

Rayon arrivées, les dirigeants nordistes espèrent l’attaquant canadien de La Gantoise, Jonathan David. Et devraient officialiser dans les prochaines heures l’arrivée du Turc Burak Yilmaz. Ce qui a (déjà) été fait par l’entraîneur, Christophe Galtier. Enfin, et selon RMC Sport, le LOSC est par ailleurs tombé d’accord avec l’attaquant des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos.

Une autre information est sortie ce jour dans la presse anglaise. Et elle concerne l’attaquant, Jonathan Ikoné. En effet, et si l’on en croit The Times, le Borussia Dortmund songe au Français pour succéder à Jadon Sancho. Des discussions auraient même été entamées entre les deux clubs. Et le quotidien anglais de donner le montant possible du transfert : 41 millions d’euros. A suivre…