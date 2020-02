LOSC – Mercato : une après-carrière déjà écrite pour José Fonte chez les Dogues ?

true

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2021, José Fonte dépasse largement sa fonction de simple joueur chez les Dogues. Le Champion d’Europe portugais (35 ans) est non seulement un capitaine très actif et de bons conseils pour ses partenaires mais il est aussi le bras armé de Luis Campos sur le recrutement.

Dans les colonnes de la « Voix du Nord », Fonte est revenu sur ce rôle particulier. Un rôle qu’il apprécie : « Je sais que j’ai d’autres fonctions dans le club. Si Luis me demande de l’aider, je suis là. C’est normal », glisse-t-il.

Renato Sanches, un dossier travaillé au corps

Avant d’oeuvrer sur le dossier Nico Gaitan (connu à Benfica et en Chine), José Fonte a travaillé au corps le dossier Renato Sanches : « Renato a eu une période difficile au Bayern. Il doutait sur son temps de jeu. Je lui ai dit qu’il avait besoin de jouer et de retrouver ce bonheur de jouer. Le LOSC et son coach donnent l’opportunité aux jeunes de s’exprimer. Après, je lui ai expliqué que son intégration serait facile car d’autres joueurs parlaient la même langue, que les conditions de travail étaient bonnes (…) En ce moment, c’est le joueur le plus important de l’équipe, non ? »