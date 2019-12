LOSC – Mercato : une proposition de 50 millions d’euros serait tombée !

true

Si l’on en croit une information signée footmercato, le LOSC aurait à disposition une offre de 50 millions d’euros pour son milieu de terrain, Boubakary Soumaré.

Bientôt le mercato d’hiver et déjà les premières rumeurs. Plus ou moins fondées, on le sait, et qui concernent logiquement les clubs disposant de joueurs en devenir. C’est le cas du LOSC, attaqué l’été dernier pour de nombreux éléments (Nicolas Pépé est finalement parti…), et qui devrait une fois encore faire face à de nombreuses propositions au cours de l’hiver.

Si l’on en croit le site footmercato, c’est déjà le cas avec Boubakary Soumaré. Le milieu de terrain de 20 ans, qui s’est imposé dans l’effectif de Christophe Galtier, a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes. Et notamment celles de Wolverhampton, en Angleterre, et de Naples, en Italie. Qui auraient, et le conditionnel est de rigueur, proposé plus de 50 millions d’euros pour le transfert.

Acheté puis prêté dans la foulée

Toujours selon le média, les dirigeants des Wolves auraient même accepté, une fois l’achat officialisé, de prêter Soumaré dans la foulée au club lillois. A suivre…