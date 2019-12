LOSC : Gérard Lopez fixe un nouvel objectif à ses joueurs

true

Vainqueur à Monaco (3-0), le LOSC n’a pas raté son entrée en lice en Coupe de la Ligue. Un vrai objectif cette saison pour les Dogues.

Après le match Monaco-LOSC, Leonardo Jardim a fustigé le comportement de ses troupes, montrant du doigt leur manque d’implication. Côté nordiste, la satisfaction était forcément de mise hier, la victoire en Principauté ayant confirmé la bonne passe des Dogues sur cette fin d’année.

Le LOSC est en quart de finale de la Coupe de la Ligue et son président Gérard Lopez nourrit de grandes ambitions dans cette compétition.

📸 Retour sur la qualif’ en images ! ⏰ 23h15 – Tirage au sort des 1/4 de finale de la @CoupeLigueBKT ________🆚________#ASMLOSC pic.twitter.com/xfRwpCblle — LOSC (@losclive) 18 décembre 2019

Après la dernière Coupe Intertoto, le LOSC vise la dernière Coupe de la Ligue

« J’ai reçu un message de Michel Seydoux (le dernier président, ndlr), qui m’a dit que le LOSC avait gagné la dernière Coupe Intertoto et que ce serait pas mal de gagner la dernière Coupe de la Ligue, a expliqué Lopez. On verra, mais c’est un objectif, oui. Si on fixe des objectifs qu’on pense pouvoir atteindre, c’est certainement une requalification en Ligue des Champions et essayer de gagner un titre. C’est pour ça qu’on va jouer les coupes à fond. C’est clairement les objectifs ».