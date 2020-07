LOSC – Mercato : Victor Osimhen au Napoli, c’est enfin officiel !

true

Après des semaines de discussion, le dossier Victor Osimhen a enfin trouvé son épilogue. L’attaquant du LOSC a officiellement signé au Napoli.

Si le LOSC a cru pendant quelques temps pouvoir conserver Victor Osimhen une saison supplémentaire, la perspective d’une plus-value astronomique aura été la plus forte. L’attaquant lillois s’est officiellement engagé avec Naples, un an seulement après son arrivée en provenance de Charleroi.

SI le club italien n’a rien annoncé pour le moment, c’est un contrat de cinq ans avec une année en option que l’attaquant nigérian aurait signé avec le club italien. Le transfert est estimé à 70 millions d’euros, avec des bonus pouvant faire grimper la somme jusqu’à 80 millions d’euros. Le paiement s’étalera sur les cinq années du contrat.

C’est le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, qui a vendu la mèche en premier sur son compte Twitter. Le LOSC a ensuite rendu hommage à son joueur sur son site officiel. « Le LOSC est fier d’avoir compté dans ses rangs un joueur et un homme comme Victor Osimhen, qui a démontré sous le maillot lillois autant de talent et d’ambition que d’humilité et de professionnalisme. Le club le remercie pour toutes les émotions offertes sous ses couleurs et se satisfait d’avoir pu accompagner sa progression et participé à son épanouissement au plus haut niveau. Bonne route Victor. Tu resteras évidemment toujours le bienvenu au Stade Pierre Mauroy », a écrit le LOSC.