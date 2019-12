LOSC – Mercato : Victor Osimhen, priorité de Liverpool à l’été 2020 ?

true

Liverpool et Jürgen Klopp seraient séduits par le profil du Lillois Victor Osimhen (21 ans) et prêt à passer à l’action dès l’été prochain.

Si Liverpool dispose aujourd’hui d’une attaque mitraillette avec Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino, cela n’empêche pas les Reds de préparer l’avenir. En quête d’un attaquant pour l’été 2020, Jürgen Klopp aurait été convaincu par le profil de… Victor Osimhen (LOSC, 21 ans).

Selon « The Express », le technicien allemand a validé le recrutement du Nigérian pour la prochaine intersaison après avoir épluché tous les rapports et analyses autour de l’ancien joueur de Charleroi. Alors que les pistes Kylian Mbappé (PSG) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont récemment été évoquées sur les bords de la Mersey, Klopp ne souhaiterait pas dépenser plus de 100 M€ pour sa nouvelle pépite offensive.

Pour l’heure estimé entre 70 et 80 M€ par ses dirigeants au LOSC, Osimhen coche toutes les cases. Reste à savoir si Gérard Lopez, qui assure à longueur d’interviews être prêt à conserver le Nigérian une saison de plus, saura resister à une telle offensive !