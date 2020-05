LOSC – Mercato : Zeki Celik ouvre la porte à un départ

true

Dans un live Instagram, Zeki Celik, le défenseur turc du LOSC, évoque son confinement à Gaziantep mais aussi son avenir…

Le site Petit Lillois donne des nouvelles de Zeki Celik, actuellement en Turquie, où il a participé à un live Instagram. En vacances, le défenseur turc est rentré dans son pays om il a été placé en quarantaine. « Actuellement, je suis à Gaziantep, en quarantaine avec d’autres joueurs de football, surtout ceux du Gaziantep FK. Nous sommes seuls dans les chambres. Même aller dans les couloirs est interdit. Mais le club de Gaziantep FK nous soutient durant cette période. Même si le temps est long et ennuyeux, je me suis concentré sur l’apprentissage de l’anglais et la lecture de livres. J’essaye de m’améliorer. A part ça, j’ai peut-être gagné quelques kilos depuis que je suis ici. Ils prennent bien soin de nous. Le football me manque beaucoup. »

Il y a 9⃣ ans, le LOSC remportait la Coupe de France de Football 😍 L’occasion de revoir pour la 7928ème fois ce coup-franc magique de Ludovic Obraniak 🥳 pic.twitter.com/pMVTD6dPX7 — LOSC (@losclive) May 14, 2020

Au LOSC depuis deux ans, le Turc a ensuite évoqué son avenir. Et il ne semblerait pas contre l’idée d’un départ, après une 2e saison plus difficile que la première dans le Nord… « Je suis à Lille depuis deux ans maintenant. Je suis heureux ici mais mon objectif est toujours de viser plus haut. Je pense que si une offre intéressante arrive sur la table, je serais à l’écoute. Par contre, cela ne m’empêche pas d’être très heureux à Lille. J’aime mon équipe, je suis proche de Yusuf Yazici mais aussi Domagoj Bradaric. Reinildo et Tiago Djalo sont aussi des joueurs avec qui je m’entends bien. »