LOSC – OL (1-0) : Galtier affiche ses ambitions et se réjouit du réveil de Bamba

Au micro de Canal Plus, le coach lillois ne pouvait qu’apprécier la performance de ses hommes, d’autant plus au regard de l’excellente opération comptable réalisée. Car le LOSC a mis ce dimanche soir l’OL à neuf longueurs et reste au contact du Stade Rennais, troisième.

« Ce n’est pas un soulagement, c’est une satisfaction. Battre Lyon ce n’est pas anodin, on les a battus deux fois cette année. Rennes avait montré qu’ils étaient forts plus tôt dans l’après-midi, on se devait de l’emporter pour chasser cette troisième place. Il y a des écarts entre le quatrième et le cinquième mais la saison n’est pas finie, il reste dix matchs. Il faudra rester autant disciplinés, rigoureux mais joueurs », a d’abord confié Galtier.

Le coach, après avoir évoqué la lutte de haut de tableau, a également eu une pensée pour ses joueurs et notamment Jonathan Bamba, en difficulté depuis le début de saison mais qui a brillé avec une passe décisive ce dimanche soir. « On regarde la troisième place, la seconde est loin, on regarde aussi derrière. C’est un championnat très serré. Si Paris gagne les deux coupes, beaucoup d’équipes vont se battre pour l’Europe. Je suis très satisfait, on est sur une bonne série et je suis très content pour Jo Bamba qui a donné une passe décisive, et pour Loïc Rémy ».