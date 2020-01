LOSC, OL : Rudi Garcia fête un anniversaire douloureux

true

Le site Le Petit Lillois revient ce week-end sur un anniversaire douloureux pour le LOSC et son entraîneur de l’époque, Rudi Garcia, aujourd’hui à l’OL. En effet, il y a dix ans, les Dogues chutaient dès leur entrée en lice en Coupe de France à Colmar, pensionnaire de CFA.

Garcia avait fait tourner car le LOSC était engagée dans quatre compétitions (L1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Europa League) et en l’absence de ses joueurs africains partis à la CAN (Aubameyang, Chedjou, Gervinho), Pape Souaré, Idrissa Gueye et Jonathan Rivierez avaient débuté aux côtés de Yannis Salibur, Arnaud Souquet ou encore Jerry Vandam.

Une séance de tirs au but incroyable

Et au Petit Lillois de rappeler le scénario fou de la rencontre, qui était allée aux tirs au but, aucun but n’ayant été inscrit. « Les amateurs ont fait leur match, et c’est d’ailleurs les plus expérimentés qui vont flancher lors d’une séance de tirs au but interminable. Une séance de 22 tirs qui aura d’ailleurs obligé les deux gardiens à tirer (Ludovic Butelle a marqué). C’est l’attaquant vedette, Tulio De Melo qui est coupable du premier échec lillois (frappe stoppée). Puis Stéphane Dumont, qui avait pourtant réussi sa première tentative, voit sa deuxième terminer sur le poteau à 9-9, permettant alors à Colmar de l’emporter dans la foulée (10-9 sur un dernier essai de Mezriche). » Mémorable!