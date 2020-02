LOSC – OM (1-2) : Galtier sait pourquoi les Dogues se sont liquéfiés

true

Dimanche soir, le LOSC semblait bien parti pour remonter sur le podium de Ligue 1 et même se rapprocher de l’OM à la deuxième place. Les Dogues menaient 1-0 grâce à Victor Osimhen et filaient vers un nouveau succès au Stade Pierre-Mauroy. C’était sans compter trois minutes terribles durant lesquelles les Nordistes ont pioché, se faisant rejoindre puis dépasser.

Christophe Galtier avait une explication à cette défaillance : « À partir de la 60e, on a commencé à avoir des problèmes physiques. Cela concernait des joueurs qui n’ont pas joué ces derniers temps ou pas du tout joué (Onana, Djalo). Face à l’OM, habitué de ce type de rencontre, on a commencé à perdre la bataille du milieu et à reculer. On a été sanctionnés lourdement avec peu de situations ».

Pour le coach originaire de Marseille, le LOSC avait surtout laissé passé sa chance plus tôt : « On a eu des situations en première période sans être efficaces. Il y a aussi deux arrêts importants de Mandanda. Mais on a eu moins de mobilité pour ressortir les ballons. On a été mis en difficulté et on concède deux buts qui nous paraissent évitables », a-t-il ajouté.