LOSC – OM : un Dogue affamé prévient déjà les Marseillais

22 ans, seulement, et déjà international turc (14 sélections), incontournable au LOSC. Zeki Çelik, puisque c’est de lui dont il s’agit, a donc bien fait de rejoindre le Nord il y a un an et demi. Le défenseur y aligne en effet les titularisations, les bons matches et les victoires.

Ce qu’il espère rééditer dimanche soir au stade Pierre-Mauroy, face à un concurrent direct pour le podium : l’Olympique de Marseille. Certes, le club phocéen a pris le large sur des Dogues inconstants. Certes, le Turc ne souhaite pas se tromper d’objectif. Mais les hommes de Villas-Boas savent à quoi s’attendre.



« Au match aller, en gagnant contre nous, les Marseillais avaient fait le plein de confiance. Un tournant dimanche ? Je ne pense pas. Il y a encore beaucoup de rencontres d’ici la fin du championnat. Il ne faut pas se tromper d’objectif. Le nôtre, c’est le podium en fin de saison. On en est tous conscients. Mais à la maison, on se sent forts. On espère gagner pour nos supporters. »

Avant de poursuivre sur son ascension personnelle et de se féliciter d’avoir rejoint le LOSC. « Je ne regrette pas du tout mon choix. J’arrivais de deuxième division turque, et deux ans après, je me retrouve à disputer la Ligue des Champions avec aussi des sélections régulières avec mon pays. C’est pas mal quand même (sourires). »