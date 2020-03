LOSC : Osimhen poussé à en faire encore plus pour sa place

true

Si Victor Osimhen n’a pas franchement à s’inquiéter pour son statut du côté du LOSC, où ses performances en ont fait un incontournable chez les Dogues, la donne pourrait être différente en club.

Nous en parlions il y a quelques jours, le Nigéria va accueillir lors de son prochain rassemblement la sensation du championnat néerlandais. Cyriel Dessers, qui flambe sous le maillot du Heracles Almelo avec 15 buts en championnat, a été appelé pour la première fois.

Forcément une menace pour Osimhen qui voit un buteur s’inviter dans la concurrence chez les Super Eagles. Selon l’ancien gardien nigérian Alloysius Agu dans les colonnes du « New Telegraph », cela doit forcément pousser le buteur du LOSC à en faire plus. « Son arrivée est une bonne nouvelle pour l’équipe. Il ne vient pas pour être un rival mais pour nous rendre plus fort. C’est un bon buteur, il fait de bonnes choses avec son club et il a montré de l’intérêt pour jouer avec le Nigéria. Osimhen a aussi fait de très bonnes choses pour la sélection et avoir Dessers en plus dans le secteur offensif va pousser les autres attaquants à faire mieux » »