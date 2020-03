LOSC : Christophe Galtier a fait valider un coup gagnant face à Lyon (1-0)

true

Les stats le prouvent : le LOSC a de meilleurs résultats depuis que Victor Osimhen et Loïc Rémy sont associés en attaque.

Avec 7 réalisations, Loïc Rémy est le joueur qui a inscrit le plus de buts contre Lyon en Ligue 1 au 21e siècle. Et le 7e but de l’ancien lyonnais dimanche permet au LOSC de compter à présent 10 points d’avance sur l’OL en L1, à 10 journées de la fin.

2.20 – @losclive gagne en moyenne 2.20 points par match en Ligue 1 cette saison quand il a débuté la rencontre avec 2 attaquants axiaux, contre 1.50 quand il n’en avait qu’un seul au coup d’envoi. Tandem. #LOSCOL pic.twitter.com/jS4Awrs5ih — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2020

Si le LOSC est bien parti pour terminer dans le Top 5 pour la 2e année consécutive, il peut remercier son duo d’attaque : Rémy mais aussi, évidemment, Victor Osimhen, le meilleur buteur des Dogues. Christophe Galtier a eu le nez creux en décidant d’associer les deux hommes, ce que montre bien une stat révélée par Opta : « le LOSC gagne en moyenne 2.20 points par match en Ligue 1 cette saison quand il a débuté la rencontre avec 2 attaquants axiaux, contre 1.50 quand il n’en avait qu’un seul au coup d’envoi. » Bien vu « Galette » !