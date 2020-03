LOSC, PSG, MHSC : Renato Sanches, Mbappé et Savanier nommés pour le meilleur joueur de février

false

Pour succéder à Neymar, laurét en janvier, Renato Sanches (LOSC), Kylian Mbappé (PSG) et Teji Savanier (MHSC) sont en course.

L’UNFP vient de dévoiler les trois joueurs nommés pour le trophée du meilleur joueur de L1 en février. Il s’agit de Renato Sanches (LOSC), Kylian Mbappé (PSG) et Teji Savanier (Montpellier). Mbappé part favori : il a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive en 4 rencontres, en février.

JOUUUUUUUUUUUR DE DEBUT DE SEMAINE

Mais surtout …

JOUUUUUUUUR DES NOMMES DU TROPHÉE UNFP DU JOUEUR DU MOIS Voici les 3 nommés en L1 pour le mois de février… 🔥😎#TrophéesUNFPP pic.twitter.com/3E02MXk75d — UNFP (@UNFP) March 9, 2020

Renato Sanches compile 2 buts et 1 offrande et Savanier totalise 3 buts et 1 passe. Résultat dévoilé lundi prochain.