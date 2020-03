PSG – Dortmund : après le huis clos, une autre mauvaise nouvelle

true

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est malade et ne ne s’est pas entraîné ce matin. A 48 heures du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund.

C’est désormais acté : le PSG affrontera le Borussia Dortmund, mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, dans un Parc des Princes vide. En cause, l’épidémie du coronavirus qui gagne du terrain et qui pousse les autorités françaises à prendre des mesures draconiennes.

Pas nécessairement une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel et ses joueurs, eux qui n’ont déjà pas pu se préparer en championnat le week-end dernier en raison du match reporté à Strasbourg. Autre tuile, et on l’a appris ce matin par l’intermédiaire du Parisien, Kylian Mbappé, l’attaquant parisien, est malade.

Mal de gorge

Il souffre d’un mal de gorge et ne s’est pas présenté ce matin au camp des Loges. D’après le club, cité par le média, Mbappé doit logiquement retrouver le chemin des terrains demain, à 24 heures du match tant attendu face aux Allemands.