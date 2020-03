PSG – Borussia Dortmund : le match à huis clos au Parc des Princes (Officiel)

true

La décision vient tout juste de tomber. Et elle était plus qu’attendue. Le 8e de finale retour de la Ligue des Champions, opposant le PSG au Borussia Dortmund aura bel et bien lieu à huis clos au Parc des Princes. Et en raison de l’épidémie du coronavirus qui gagne du terrain à travers le monde.

On vient de l’apprendre, au terme d’une réunion au ministère de la Santé. Dès hier, après l’intervention du Ministre lors d’une conférence de presse, il était déjà entendu que tous les rassemblements de plus de 1 000 personnes étaient interdits en raison de l’épidémie. La Ligue des Champions n’échappe donc plus aux mesures.

Le Paris Saint-Germain devra donc faire sans ses supporters pour renverser les Allemands de Dortmund. Le club de la capitale qui, comme vous le savez, s’est incliné au match aller sur le score de 2-1.