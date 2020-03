LOSC – OL (1-0) : Domenech se sert de Galtier pour tacler Rudi Garcia

true

Le LOSC a relégué l’OL à 9 points hier soir. Et selon Raymond Domenech, il le doit avant tout à son entraîneur Christophe Galtier.

C’est une victoire peut-être décisive dans la course à l’Europe que le LOSC vient d’obtenir dimanche soir. Les Dogues ont mis l’OL à 9 points au classement grâce à une courte victoire signée Loïc Rémy, face à des Gones bien décevants.

Selon Raymond Domenech, Christophe Galtier n’a pas été étranger à ce succès.

« Bamba a posé de gros problèmes aux Lyonnais par ses plongées, Ikoné aussi, a commenté l’ancien sélectionneur dans L’Equipe du Soir. Du coup, les latéraux de l’OL n’ont pas été bons, ils n’ont pas pu ressortir. Tactiquement, Lille a bien joué le coup. »

🔥 Loïc Rémy encore buteur contre l’OL, Renato Sanches et Zeki Çelik dans un grand soir… Retrouvez les chiffres clés de #LOSCOL ici 👇https://t.co/hNIzZuctnB — LOSC (@losclive) March 9, 2020



Dans la même émission, Didier Roustan a pointé Rudi Garcia. « L’OL n’aurait pas dû rester à cinq derrière. Garcia n’a pas été assez audacieux et il n’a pas assez fait tourner son équipe malgré une grosse série avec la Juve, l’ASSE, le PSG et Lille. Des joueurs comme Guimaraes et Dubois ont trop enchaîné, ça s’est ressenti. »