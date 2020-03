LOSC – OL (1-0) : Rudi Garcia a ciblé les raisons de la défaite

true

La bonne passe de l’OL a duré. Vainqueurs de l’ASSE dimanche dernier (2-0), les hommes de Rudi Garcia viennent d’essuyer deux revers qui font mal devant le PSG en Coupe de France (1-5) puis en L1 contre le LOSC hier à Lille (0-1).

IMPORTANTISSIME victoire lilloise ce soir 👊 Les Dogues sont quatrièmes et mettent leur premier poursuivant, le Stade de Reims, à 8 points 💥#LOSCOL 1-0 | ⏱ 90’+4 pic.twitter.com/2Kec2QttHL — LOSC (@losclive) March 8, 2020

Avec cette nouvelle défaite, l’OL compte désormais dix points de retard sur le podium alors qu’il reste dix matches à disputer avant la fin de la saison. « C’est une très mauvaise opération mathématique. Il reste 10 matchs, 30 points. Effectivement, on en a dix de retard, c’est beaucoup. Il faut être conscient de ça. Après, tant que mathématiquement c’est encore possible, c’est à nous de repartir de l’avant et d’enchaîner le plus de victoires possibles », a reconnu Garcia après la rencontre.

Un jeu trop latéral pour l’OL

L’entraîneur de l’OL sait pourquoi son équipe a failli devant le LOSC hier soir. « On était un peu en mode diesel, a-t-il poursuivi. On a souffert face au pressing lillois dans les 30 premières minutes. On a trop joué vers l’arrière, on a favorisé ce pressing. On aurait pu trouver des solutions. Mais à partir du moment où on ne prend pas de risques dans le jeu, qu’on ne joue que vers l’arrière ou latéralement… Jouer de manière latérale favorisait le pressing adverse. On a trop peu pesé sur le plan offensif. »