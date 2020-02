LOSC : pourquoi Gerard Lopez voit ses Dogues devant l’OM

true

Avec neuf points de retard sur l’OM, le LOSC doit composer avec un handicap certain dans la lutte à la deuxième place, directement qualificative à la Ligue des champions. Cela n’empêche pourtant pas Gerard Lopez d’espérer tout haut.

Le président du LOSC, moins prudent que Christophe Galtier sur le sujet, répète régulièrement, depuis quelques semaines, son envie de voir son équipe tout faire pour accrocher cette place de dauphin du PSG.

Et pour cause puisqu’à ses yeux, son équipe dispose d’un avantage sur l’OM en terme de talent, comme il l’a expliqué à RTL. « Si on parle d’individualités, on a moins d’expérience mais plus de talent que l’OM. Mathématiquement la 2e place, c’est possible », a estimé Gerard Lopez. A voir désormais qui de l’expérience ou du talent l’emportera en fin de saison.