LOSC, Real Madrid – Mercato : Zidane a réclamé de passer les Dogues au peigne fin

Après une saison dernière terminée à la deuxième place de Ligue 1, le LOSC continue sur sa lancée cette saison en flirtant sur le podium avant l’arrêt du championnat. Des performances qui valident la politique de Gerard Lopez, Luis Campos et Christophe Galtier de miser sur ses joueurs à fort potentiel.

Forcément, ces joueurs attirent désormais les regards en Europe, tous les plus grands clubs suivant de près les performances du club. Et notamment le Real Madrid. Selon Defensa Central, Zinédine Zidane aurait expressément réclamé à la cellule de recrutement de suivre de près le LOSC.

En réalité, le coach du Real Madrid a même deux clubs particulièrement dans le viseur. Les Dogues donc mais aussi le RB Leipzig, qui fait également une grande confiance aux joueurs à potentiel. Du côté lillois, Victor Osimhen, Gabriel et Boubakary Soumaré seraient sans surprise les trois joueurs les plus regardés.