LOSC : Renato Sanches a battu deux records personnels avec les Dogues

Le milieu de terrain portugais du LOSC Renato Sanches revient à son meilleur niveau. La preuve, il n’a jamais autant joué et marqué en club !

Recruté une vingtaine de millions d’euros au Bayern Munich l’été dernier, Renato Sanches constituait un sacré pari pour le LOSC. En effet, le milieu portugais de 22 ans avait abîmé en Allemagne une carrière qui avait débuté sous les meilleurs auspices, en 2015/16, avec le Benfica Lisbonne et la sélection lusitanienne.

Heureusement pour les Dogues, le pari s’est révélé payant. Sanches revient à son meilleur niveau, épatant la plupart des consultants. Deux statistiques, sorties par le site lepetitlillois.com, montrent à quel point le milieu a repris le fil de sa carrière dans le Nord.

La première, c’est qu’en six mois au LOSC, Renato Sanches a plus joué qu’en trois années au Bayern Munich (1.882 mn contre 1.857 mn) ! La deuxième, c’est que durant le même laps de temps, il a marqué quatre buts, soit plus que depuis ses débuts dans le monde professionnel (hors Selecçao) ! Des chiffres brillants qui pourraient lui permettre d’être l’appelé de la dernière heure avec le Portugal. Comme il y a quatre ans. Espérons que cette fois, le scénario heureux s’arrêtera avant la finale de l’Euro…