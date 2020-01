LOSC : sollicitations, projets de Mercato… Luis Campos se livre sans détours

true

Pas mal sollicité ces derniers mois (Milan AC, Tottenham), Luis Campos aurait pu retourner travailler avec son grand ami José Mourinho mais il a finalement décidé de rester au LOSC. Un choix que le principal intéressé, cité par « L’Equipe » à la 14e place des 30 qui font le foot français en 2020, a expliqué au quotidien sportif.

« Ma relation avec Gérard (Lopez) change le scénario »

« Ma relation avec Gérard (Lopez) change le scénario. Je suis conseiller mais nous avons une relation qui dépasse le cadre professionnel et enjambe la frontière de l’amitié. D’autre part, je pense que le LOSC a un énorme potentiel pour devenir encore plus compétitif en France et en Europe. Ça me donne l’envie d’y être encore plus actif pour y parvenir, d’amener des ondes positives pour profiter des atouts extraordinaires de ce club avec sa ville, son économie, son stade, son centre d’entraînement et sa position géographique », a lâché celui qui ne restait jamais plus de trois ou quatre ans au même endroit.

« Elever notre niveau de recrutement et toucher des joueurs plus onéreux »

Et Luis Campos fixe le cap pour l’avenir du LOSC : « Pour être compétitif et le rester, il faut être exigeant et juste. Le LOSC doit être performant dans la durée. Il est en mesure d’attirer et de faire jouer les meilleurs jeunes talents tout en conservant une colonne vertébrale expérimentée pour les encadrer, celle que nous n’avions pas au début. Il faudra pour ça élever notre niveau de recrutement et toucher des joueurs plus onéreux. Je crois que la L1 a maintenant mieux compris le projet ».