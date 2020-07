LOSC, Stade Rennais, Girondins, Reims, RC Strasbourg : les enseignements du calendrier de L1

false

La LFP a officiellement publié son calendrier de la Ligue 1 ce jeudi. Le LOSC, le Stade Rennais, les Girondins, Reims et le RC Strasbourg sont fixés.

Le calendrier du LOSC

Après une première journée où les Dogues vont recevoir le Stade Rennais, le premier vrai choc s’annonce pour la quatrième journée (20 septembre) avec un déplacement à l’OM. Par la suite, les Dogues vont enchaîner avec le derby face au RC Lens (7e journée, 18/10) et la réception de l’OL (9e journée, 10/11). Le PSG sera au menu de cette phase aller le 20 décembre (16e journée). Lors de la phase retour, le derby à Lens arrivera à trois journées du terme de la saison (9 mai). Auparavant, la réception de l’OM (28e journée, 7 mars), un déplacement à Paris (31e journée, 4 mai) et un autre à Lyon (34e journée, 25 avril) seront au menu.

Le calendrier du Stade Rennais

Après un déplacement sur la pelouse du LOSC pour démarrer la saison, les Bretons devront négocier la réception de Monaco (4e journée) et un déplacement au Parc (10e journée) avant une fin de phase aller plus corsée avec la réception de l’OM (15e journée) et de l’OL (19e journée). Entre les deux, le savoureux derby face au FC Nantes aura lieu autour du 5-6 janvier (18e journée). Lors de la phase retour, la fin janvier offrira un déplacement à Marseille (22e journée) avant un autre déplacement à Lyon (28e journée). Enfin, les dernières journées s’annoncent difficiles avec le PSG et l’AS Monaco (36e et 37e journée) au programme.

Le calendrier des Girondins

Quoi de mieux qu’un derby de l’Atlantique pour débuter la saison ? Le FC Nantes est donc au programme avant que les mois suivants réservent au moins un choc à chaque fois. Réception de l’OL (3e journée), déplacement à l’OM (7e journée) puis à Paris (12e). Pour la phase retour, les Bordelais recevront iront à Lyon fin janvier pour la 22e journée. Le choc mythique face à l’OM au Matmut Atlantique aura lieu autour du 14 février (25e journée). Début mars, le PSG viendra à Bordeaux (28e journée). Enfin, la saison se terminera par un déplacement à Reims.

Le calendrier du Stade de Reims

Après un début de saison corsé où il faudra se déplacer à Monaco avant la réception du LOSC, le Stade de Reims se tournera rapidement vers le choc face au PSG à Delaune (5e journée). Les chocs face à l ‘OM et l’OM, à chaque fois en déplacement, sont pour la 12e et la 16e journée. Dans la phase retour, la toute fin de saison s’annonce salée avec l’OM à domicile (34e journée), la réception de Monaco (36e journée) et un déplacement à Paris (37e) avant de finir en recevant Bordeaux. Le mars, c’est l’OL qui viendra à Delaune (29e journée).

Le calendrier du RC Strasbourg

Les Alsaciens débuteront et termineront leur saison en affrontant le FC Lorient. A noter un mois d’octobre corsé avec le LOSC et l’OL au programme (6e et 7e journée). La réception de l’OM est fixée au 8 novembre (10e journée) alors que le PSG sera au menu au Parc le 23 décembre (17e journée). Les derbys face au FC Metz sont fixés aux 14e et 25e journées de Ligue 1. Lors de la phase retour, les hommes de Thierry Laurey iront à Lyon pour la 24e journée, recevront Paris pour la 32e journée et défieront l’OM lors de la 35e journée début mai.

Le calendrier global de Ligue 1

Journée 1 – Dimanche 23-08-2020

Paris SG – Metz

Marseille – Saint-Etienne

Bordeaux – Nantes

Dijon – Angers

Lille – Rennes

Lorient – Strasbourg

Nimes – Brest

Monaco – Reims

Montpellier – Lyon

Nice – Lens

Journée 2 – Dimanche 30-08-2020

Lens – Paris SG

Saint-Etienne – Lorient

Angers – Bordeaux

Brest – Marseille

Metz – Monaco

Lyon – Dijon

Nantes – Nimes

Reims – Lille

Rennes – Montpellier

Strasbourg – Nice

Journée 3 – Samedi 12-09-2020

Paris SG – Marseille

Saint-Etienne – Strasbourg

Angers – Reims

Bordeaux – Lyon

Dijon – Brest

Lille – Metz

Lorient – Lens

Monaco – Nantes

Montpellier – Nice

Nimes – Rennes

Journée 4 – Dimanche 20-09-2020

Nice – Paris SG

Nantes – Saint-Etienne

Brest – Lorient

Lens – Bordeaux

Lyon – Nimes

Marseille – Lille

Metz – Reims

Montpellier – Angers

Rennes – Monaco

Strasbourg – Dijon

Journée 5 – Dimanche 27-09-2020

Reims – Paris SG

Saint-Etienne – Rennes

Angers – Brest

Bordeaux – Nice

Dijon – Montpellier

Lille – Nantes

Lorient – Lyon

Marseille – Metz

Monaco – Strasbourg

Nimes – Lens

Journée 6 – Dimanche 04-10-2020

Paris SG – Angers

Lens – Saint-Etienne

Bordeaux – Dijon

Brest – Monaco

Lyon – Marseille

Metz – Lorient

Montpellier – Nimes

Nice – Nantes

Rennes – Reims

Strasbourg – Lille

Journée 7 – Dimanche 18-10-2020

Nimes – Paris SG

Saint-Etienne – Nice

Angers – Metz

Dijon – Rennes

Lille – Lens

Marseille – Bordeaux

Monaco – Montpellier

Nantes – Brest

Reims – Lorient

Strasbourg – Lyon

Journée 8 – Dimanche 25-10-2020

Paris SG – Dijon

Metz – Saint-Etienne

Bordeaux – Nimes

Brest – Strasbourg

Lens – Nantes

Lorient – Marseille

Lyon – Monaco

Montpellier – Reims

Nice – Lille

Rennes – Angers

Journée 9 – Dimanche 01-11-2020

Nantes – Paris SG

Angers – Nice

Dijon – Lorient

Lille – Lyon

Marseille – Lens

Monaco – Bordeaux

Nimes – Metz

Reims – Strasbourg

Rennes – Brest

Saint-Etienne – Montpellier

Journée 10 – Dimanche 08-11-2020

Paris SG – Rennes

Bordeaux – Montpellier

Brest – Lille

Lens – Reims

Lorient – Nantes

Lyon – Saint-Etienne

Metz – Dijon

Nice – Monaco

Nimes – Angers

Strasbourg – Marseille

Journée 11 – Dimanche 22-11-2020

Monaco – Paris SG

Angers – Lyon

Brest – Saint-Etienne

Dijon – Lens

Lille – Lorient

Marseille – Nice

Montpellier – Strasbourg

Nantes – Metz

Reims – Nimes

Rennes – Bordeaux

Journée 12 – Dimanche 29-11-2020

Paris SG – Bordeaux

Lens – Angers

Lorient – Montpellier

Lyon – Reims

Marseille – Nantes

Metz – Brest

Monaco – Nimes

Nice – Dijon

Saint-Etienne – Lille

Strasbourg – Rennes

Journée 13 – Dimanche 06-12-2020

Montpellier – Paris SG

Angers – Lorient

Bordeaux – Brest

Dijon – Saint-Etienne

Lille – Monaco

Metz – Lyon

Nantes – Strasbourg

Nimes – Marseille

Reims – Nice

Rennes – Lens

Journée 14 – Dimanche 13-12-2020

Paris SG – Lyon

Brest – Reims

Lens – Montpellier

Lille – Bordeaux

Lorient – Nimes

Marseille – Monaco

Nantes – Dijon

Nice – Rennes

Saint-Etienne – Angers

Strasbourg – Metz

Journée 15 – Mercredi 16-12-2020

Paris SG – Lorient

Angers – Strasbourg

Bordeaux – Saint-Etienne

Dijon – Lille

Lyon – Brest

Monaco – Lens

Montpellier – Metz

Nimes – Nice

Reims – Nantes

Rennes – Marseille

Journée 16 – Dimanche 20-12-2020

Lille – Paris SG

Brest – Montpellier

Dijon – Monaco

Lorient – Rennes

Marseille – Reims

Metz – Lens

Nantes – Angers

Nice – Lyon

Saint-Etienne – Nimes

Strasbourg – Bordeaux

Journée 17 – Mercredi 23-12-2020

Paris SG – Strasbourg

Angers – Marseille

Bordeaux – Reims

Lens – Brest

Lyon – Nantes

Monaco – Saint-Etienne

Montpellier – Lille

Nice – Lorient

Nimes – Dijon

Rennes – Metz

Journée 18 – Mercredi 06-01-2021

Saint-Etienne – Paris SG

Brest – Nice

Lille – Angers

Lorient – Monaco

Lyon – Lens

Marseille – Montpellier

Metz – Bordeaux

Nantes – Rennes

Reims – Dijon

Strasbourg – Nimes

Journée 19 – Dimanche 10-01-2021

Paris SG – Brest

Bordeaux – Lorient

Dijon – Marseille

Lens – Strasbourg

Metz – Nice

Monaco – Angers

Montpellier – Nantes

Nimes – Lille

Reims – Saint-Etienne

Rennes – Lyon

Journée 20 – Mercredi 20-01-2021

Angers – Paris SG

Brest – Rennes

Lille – Reims

Lorient – Dijon

Lyon – Metz

Marseille – Nimes

Montpellier – Monaco

Nantes – Lens

Nice – Bordeaux

Strasbourg – Saint-Etienne

Journée 21 – Dimanche 24-01-2021

Paris SG – Montpellier

Bordeaux – Angers

Dijon – Strasbourg

Lens – Nice

Metz – Nantes

Monaco – Marseille

Nimes – Lorient

Reims – Brest

Rennes – Lille

Saint-Etienne – Lyon

Journée 22 – Dimanche 31-01-2021

Lorient – Paris SG

Angers – Nimes

Brest – Metz

Lille – Dijon

Lyon – Bordeaux

Marseille – Rennes

Montpellier – Lens

Nantes – Monaco

Nice – Saint-Etienne

Strasbourg – Reims

Journée 23 – Mercredi 03-02-2021

Paris SG – Nimes

Bordeaux – Lille

Dijon – Lyon

Lens – Marseille

Metz – Montpellier

Monaco – Nice

Reims – Angers

Rennes – Lorient

Saint-Etienne – Nantes

Strasbourg – Brest

Journée 24 – Dimanche 07-02-2021

Marseille – Paris SG

Brest – Bordeaux

Lens – Rennes

Lorient – Reims

Lyon – Strasbourg

Montpellier – Dijon

Nantes – Lille

Nice – Angers

Nimes – Monaco

Saint-Etienne – Metz

Journée 25 – Dimanche 14-02-2021

Paris SG – Nice

Angers – Nantes

Bordeaux – Marseille

Dijon – Nimes

Lille – Brest

Lyon – Montpellier

Metz – Strasbourg

Monaco – Lorient

Reims – Lens

Rennes – Saint-Etienne

Journée 26 – Dimanche 21-02-2021

Paris SG – Monaco

Brest – Lyon

Lens – Dijon

Lorient – Lille

Montpellier – Rennes

Nantes – Marseille

Nice – Metz

Nimes – Bordeaux

Saint-Etienne – Reims

Strasbourg – Angers

Journée 27 – Dimanche 28-02-2021

Dijon – Paris SG

Angers – Lens

Bordeaux – Metz

Lille – Strasbourg

Lorient – Saint-Etienne

Marseille – Lyon

Monaco – Brest

Nimes – Nantes

Reims – Montpellier

Rennes – Nice

Journée 28 – Dimanche 07-03-2021

Bordeaux – Paris SG

Brest – Dijon

Lille – Marseille

Lyon – Rennes

Metz – Angers

Montpellier – Lorient

Nantes – Reims

Nice – Nimes

Saint-Etienne – Lens

Strasbourg – Monaco

Journée 29 – Dimanche 14-03-2021

Paris SG – Nantes

Angers – Saint-Etienne

Dijon – Bordeaux

Lens – Metz

Lorient – Nice

Marseille – Brest

Monaco – Lille

Nimes – Montpellier

Reims – Lyon

Rennes – Strasbourg

Journée 30 – Dimanche 21-03-2021

Strasbourg – Lens

Brest – Angers

Dijon – Reims

Lille – Nimes

Lyon – Paris SG

Metz – Rennes

Montpellier – Bordeaux

Nantes – Lorient

Nice – Marseille

Saint-Etienne – Monaco

Journée 31 – Dimanche 04-04-2021

Paris SG – Lille

Angers – Montpellier

Bordeaux – Strasbourg

Lens – Lyon

Lorient – Brest

Marseille – Dijon

Monaco – Metz

Nantes – Nice

Nimes – Saint-Etienne

Reims – Rennes

Journée 32 – Dimanche 11-04-2021

Strasbourg – Paris SG

Brest – Nimes

Lens – Lorient

Lyon – Angers

Metz – Lille

Monaco – Dijon

Montpellier – Marseille

Nice – Reims

Rennes – Nantes

Saint-Etienne – Bordeaux

Journée 33 – Dimanche 18-04-2021

Paris SG – Saint-Etienne

Angers – Rennes

Bordeaux – Monaco

Brest – Lens

Dijon – Nice

Lille – Montpellier

Marseille – Lorient

Nantes – Lyon

Nimes – Strasbourg

Reims – Metz

Journée 34 – Dimanche 25-04-2021

Metz – Paris SG

Angers – Monaco

Lens – Nimes

Lorient – Bordeaux

Lyon – Lille

Nice – Montpellier

Reims – Marseille

Rennes – Dijon

Saint-Etienne – Brest

Strasbourg – Nantes

Journée 35 – Dimanche 02-05-2021

Paris SG – Lens

Bordeaux – Rennes

Brest – Nantes

Dijon – Metz

Lille – Nice

Lorient – Angers

Marseille – Strasbourg

Monaco – Lyon

Montpellier – Saint-Etienne

Nimes – Reims

Journée 36 – Dimanche 09-05-2021

Rennes – Paris SG

Angers – Dijon

Lens – Lille

Lyon – Lorient

Metz – Nimes

Nantes – Bordeaux

Nice – Brest

Reims – Monaco

Saint-Etienne – Marseille

Strasbourg – Montpellier

Journée 37 – Dimanche 16-05-2021

Paris SG – Reims

Bordeaux – Lens

Dijon – Nantes

Lille – Saint-Etienne

Lorient – Metz

Marseille – Angers

Monaco – Rennes

Montpellier – Brest

Nice – Strasbourg

Nimes – Lyon

Journée 38 – Dimanche 23-05-2021