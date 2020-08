LOSC, Stade Rennais – Mercato : Lopez refroidit clairement une piste

true

Interrogé par la BBC, Gérard Lopez, président du LOSC, a mis fin à la rumeur Alfredo Morelos. Le buteur des Rangers ne devrait pas venir chez les Dogues.

Après avoir fait flamber la carte bleue pour Jonathan David, le LOSC va connaître une accalmie. En deux semaines, Luis Campos et ses équipes ont reconstruit l’attaque de Christophe Galtier. Les Dogues ont perdu Loic Rémy (parti libre) et Victor Osimhen (vendu pour 81M€ au Napoli), mais ils ont récupéré Burak Yilmaz (libre) et la pépite canadienne.

Ces dernières semaines, les pensionnaires de Pierre-Mauroy ont activé diverses pistes pour densifier leur secteur offensif. Les dossiers Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) et Marcos Paulo (Fluminense) ont été sondés. Le premier cité aurait même fait l’objet d’une offre de 18 millions d’euros.

Interrogé par la BBC, Gérard Lopez a refroidi la piste. Le Colombien ne devrait pas rejoindre le nord de France. « Evidemment, Alfredo Morelos est un bon joueur. Il fait partie d’une liste de joueurs que nous avons examinés. Mais, nous avons avancé pour un autre joueur. Nous avons quelque chose comme 11 joueurs offensifs pour quatre places maintenant. C’est un joueur extrêmement efficace. À ce stade on regarde, mais rien n’est fait. »

Selon les informations de l’Equipe, Christophe Galtier se satisfait largement de ses attaquants à l’heure actuelle. En revanche, le coach du LOSC pourrait réclamer la venue d’un autre joueur offensif en cas de départ de Jonathan Ikoné, suivi par le Borussia Dortmund.