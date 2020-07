LOSC : trois cadres positifs au Covid-19, Galtier dégoupille !

true

Son LOSC durement touché, Christophe Galtier est agacé par l’attitude des Français, trop laxiste face à la pandémie de coronavirus.

En marge de la rencontre amicale entre le LOSC et Mouscron (2-1), Christophe Galtier a expliqué l’absence de Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Renato Sanches, tous trois positifs au Covid-19 et assigné à domicile jusqu’à la semaine prochaine.

Agacé par certaines attitudes générales en France, le Marseillais redoute énormément la seconde vague : « Au delà du match du PSG, j’ai vu comment on se comporte. Continuons à nous comporter comme ça et nous serons tous reconfinés et ce sera un grand bordel. A l’Etat d’être ferme. Il ne faut pas dire : on préconise mais on interdit. Chez nous, on doit interdire… Si on continue comme ça… Pendant huit jours, j’ai été dans le Sud et ce que j’ai vu… On ne pourra pas éviter la deuxième vague ».

Le Marseillais en appelle à une « prise de responsabilité individuelle sur les gestes barrières » afin que tout le monde puisse « reprendre des activités professionnelles normales ».