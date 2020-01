LOSC : un champion de France 2011 brigue la mairie de Lille

true

Les supporters du LOSC appelés aux urnes au printemps pour désigner le nouveau maire de Lille seront peut-être surpris de voir le nom de Ludovic Obraniak figurer sur la liste de Marc-Philippe Daubresse. Champion de France 2011, l’ancien milieu de terrain a expliqué à So Foot les dessous de cette reconversion pour le moins originale.

« Parce qu’il y a un challenge à relever, et que je me sens redevable de ce que Lille et les Lillois m’ont apporté, sur le plan sportif et humain. Aujourd’hui encore, je sens que je suis resté dans le cœur des gens. J’ai envie de faire des choses pour eux, et la politique peut être un moyen de leur renvoyer l’ascenseur. »

« Pour cela, il faut un programme cohérent qui aille du joggeur du dimanche au mec qui veut faire du sport son métier. Dans un monde tumultueux, où il y a beaucoup de tensions, le sport peut être un objectif, une soupape, un défouloir, un moyen de rassemblement. En tout cas, il est présent dans la vie de chacun. »