LOSC : un club belge bientôt racheté par les Dogues ?

Jusqu’à il y a cinq ans, le LOSC était propriétaire d’un club belge, Mouscron, à qui il prêtait ses meilleurs joueurs afin qu’il s’aguerrisse à un niveau meilleur que celui de la réserve. Confronté à des difficultés financières, il a été obligé de céder son satellite mais, visiblement, l’idée n’a pas été définitivement enterrée.

En effet, d’après le quotidien Le Soir, les Dogues auraient été contactés par le propriétaire de l’Excel Mouscron (ancien Excelsior), Pairoj, Piempongsant, afin qu’ils lui rachètent ses parts (90%). Trois options seraient étudiées par l’homme d’affaires thaïlandais et c’est celle avec le LOSC qui serait la plus avancée.

L’AS Monaco déjà propriétaire du Cercle Bruges, le LOSC et le PSG rêvant eux aussi d’avoir un club satellite : le championnat belge pourrait bientôt prendre des allures de succursale de la Ligue 1 !

