LOSC : un taulier du vestiaire prend position pour reprendre la saison

true

Alors que le syndicat des joueurs a laissé entendre que la majorité des joueurs seraient contre une reprise de la Ligue 1, le défenseur du LOSC José Fonte est monté au créneau.

Dans une interview accordée à RMC Sport, celui qui est un des tauliers du vestiaire du LOSC n’a pas caché sa position. « On va se plier à ce que les autorités nous diront, mais pour l’équité de la L1, c’est important de terminer ce championnat », a d’abord expliqué José Fonte.

Pour le défenseur portugais, si le virus reste un risque, il ne devrait pas pour autant empêcher la pratique du football par les professionnels. « C’est notre métier. Alors oui, la situation n’est pas facile, il y a certainement des risques. Mais nous sommes des joueurs professionnels, et nous sommes habitués à prendre des risques. Tous les jours, on est confrontés à cela. Il peut y avoir des blessures, et plein d’autres choses dans nos carrières. Je veux insister sur une chose: nous ne sommes pas à plaindre. Loin de là… »

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Enfin, le défenseur lillois voit également un message important à monter face aux Français. Alors que ces derniers devraient reprendre leur activité à partir du 11 mai, José Fonte ne veut pas que les footballeurs soient considérés comme des privilégiés. « Je pense que ça serait un manque de respect pour les Français si la majorité de la population reprenait le travail et pas les footballeurs. Qu’est-ce que cela voudrait dire? Cela serait un mauvais signal envoyé à tout le monde », a conclu le stoppeur du LOSC.