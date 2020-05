LOSC : une offre finalement plus raisonnable pour Osimhen ?

true

Victor Osimhen, l’attaquant du LOSC, devrait entraîner une sacrée bataille pour le recruter. Et cela aurait démarré de manière très concrète.

Avec un total de 18 buts toutes compétitions confondues, Victor Osimhen aura montré son grand talent malgré une saison tronquée. De quoi susciter de nombreuses convoitises de la part des clubs européens.

Ce samedi, Telefoot a d’ailleurs annoncé une information de taille sur le sujet. Le LOSC aurait reçu une proposition concrète à hauteur de 85 millions d’euros bonus compris. De quoi laisser imaginer un vrai jackpot pour les Dogues.

Néanmoins, sur son Live Twitch, le journaliste Manu Lonjon a tenu à relativiser cette information. Le terme « bonus inclus » laisse en effet place à beaucoup de spéculations. Alors que le journaliste annonçait il y a quelques jours que Naples préparait une offre de 60 millions + bonus pour Osimhen, cela pourrait tout à fait correspondre à la proposition du jour. Et dans ces termes là, pas certain que cela suffise à convaincre Gerard Lopez et les dirigeants lillois.