LOSC : une vieille connaissance formule ses vœux pour les Dogues

Entre Michel Seydoux et le LOSC, ça a été une longue et belle histoire d’amour. Le cinéaste est entré un peu par hasard chez les Dogues, suivant son frère Jérôme comme actionnaire. Il s’est petit à petit pris au jeu d’un club appelé à grandir. Sous sa présidence, les Nordistes ont intégré un nouveau centre d’entraînement et un nouveau stade.

Ils ont également dépoussiéré l’armoire à trophée en décrochant le doublé Coupe de France-championnat en 2011. Une belle histoire, donc, qui a pris fin en 2017 quand Michel Seydoux a vendu ses parts à Gérard Lopez, porteur d’un projet ambitieux quoi que risqué.

Deux ans et demi plus tard, tout va pour le mieux chez les Lillois. A qui Seydoux s’est rappelé au bon souvenir twittant : « À toutes et à tous les supporters, joueurs et dirigeants je souhaite une année 2020 pleine de succès de bonheur et de sérénités. Vive le LOSC ».