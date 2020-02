LOSC : Victor Osimhen grand gagnant du Mercato lillois ?

false

Le LOSC a peut-être réussi l’un des plus jolis du Mercato en s’attachant les services de Nico Gaitan. A 31 ans, l’international argentin (19 sélections, 2 buts) présente une belle carte de visite. L’ex-milieu de terrain du Benfica et de l’Atlético Madrid évoluait la saison à Chicago où il a inscrit 4 buts et délivré 11 passes décisives la saison écoulée. En 437 matches chez les pros, il totalise 64 buts et 124 passes décisives.

🔎 Vous le connaissez déjà… Mais Nicolás Gaitán, c’est ça ! 🔽 pic.twitter.com/8IO259JQSo — LOSC (@losclive) January 31, 2020

Une bonne affaire selon Ludovic Obraniak, qui voit déjà la recrue servir des caviars à Victor Osimhen. « Les recruteurs sont compétents à Lille, a glissé récemment l’ancien Dogue dans L’Equipe du Soir. Avec sa facilité technique, Gaitan va apporter. Il est dans le style des Bernardo Silva, David Silva. Il va apporter la dernière passe à Victor Osimhen. Et en plus, c’est un nom. »