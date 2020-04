LOSC : Victor Osimhen prêt à rejouer immédiatement

true

L’attaquant nigérian du LOSC Victor Osimhen se dit prêt à rejouer tout de suite, montrant sa volonté de retrouver les terrains au plus vite.

Parmi les joueurs, il y a ceux qui craignent une reprise trop rapide et un retour en force de l’épidémie. Et puis il y a ceux qui s’en fichent ouvertement et qui veulent juste retrouver les terrains au plus vite. Victor Osimhen fait partie de cette dernière catégorie. L’attaquant nigérian du LOSC a raconté son confinement au site officiel de son club et dévoilé son impatience.

« Tout va bien. Je m’entraîne, je reste en bonne forme physique… Je suis content de suivre le plan d’entraînement donné par le staff. Tout est mis en place pour garder la forme, mais évidemment, c’est différent de quand on est sur le terrain avec ce groupe de joueurs, ce groupe fantastique. »

🔊 ON Comme sur les terrains de foot, la victoire face au virus se fera unis 🙏 Si vous le pouvez, faites comme nous et venez en aide @FondationHPHF pour équiper les établissements de soin et maintenir le lien dans les familles ⏩ https://t.co/o1wED36JQL MERCI 👏 pic.twitter.com/FgaeAVvisU — LOSC (@losclive) April 1, 2020

« Je parle avec mes partenaires. Je sais qu’ils vont bien et c’est l’essentiel. Je suis toujours impatient de retourner sur le terrain. Tout ça me manque. Bien sûr, je suis prêt à rejouer immédiatement. Je suis impatient de revenir sur le terrain. »