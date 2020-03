LOSC : Yusuf Yazici détaille ce qui fait la force des Dogues

true

Victime d’une rupture des ligaments croisés en fin d’année 2019, Yusuf Yazici va beaucoup mieux. Au point qu’il envisage d’être rétabli pour l’Euro 2020 en fin de saison. Mais au cours de l’entretient qu’il a accordé au site goal.com, le milieu offensif turc du LOSC est aussi revenu sur une pratique inhabituelle pour lui qui fait la grande force des Dogues de Christophe Galtier.

« Quand je suis allé pour la première fois au centre d’entraînement, tout le monde se saluait avec des mots comme ça, « Ça va ? Bonjour ». Lorsque vous entrez, dans n’importe quel endroit, dans le restaurant, chez le physio ou quand vous croisez les joueurs et entraîneurs, vous devez saluer chaque personne. »

« C’était étrange au début, mais plus tard, j’ai réalisé que cela nous rend solidaires. Cela reflète positivement l’équipe. En disant bonjour, comment allez-vous, etc. à chacun de vos coéquipiers, cela améliore les relations humaines. J’ai pensé que c’était positif et plutôt sympa. »