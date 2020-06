LOSC : Yusuf Yazici sur le retour !

true

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit, Yusuf Yazici (23 ans) est disponible. Une bonne nouvelle pour le LOSC.

Au LOSC, la première saison de Yusuf Yazici (23 ans) ne restera pas dans les mémoires. Débarqué cet été pour 16,5M€ de Trabzonspor, le Turc a connu des difficultés lors de son adaptation. Alors qu’il prenait ses marques, le milieu offensif a été fauché par une vilaine blessure.

En décembre dernier, Yazici sort en fin de match face à l’AS Monaco. La deuxième recrue la plus coûteuse de l’histoire du LOSC ne le sait pas encore, mais sa saison est finie. Le lendemain, les analyses montrent une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit.

Pour Yazici, « la situation est bonne » d’après le médecin Mariani

Bientôt six mois plus tard, le professeur Mariani, en charge de l’opération et la rééducation de Yazici, s’est montré satisfait du processus de guérison. Pour TRT Spor, il s’est exprimé : « Pour moi, la situation est bonne. Mais, les médecins du club prendront la décision finale. Néanmoins, la situation de Yusuf est mauvaise pour moi car il ne reviendra pas ici pour un traitement supplémentaire. Malheureusement, nous ne pourrons plus nous revoir. La Turquie, jouera l’année prochaine pour le Championnat d’Europe contre l’Italie, à Rome. Alors, nous nous reverrons. Je vais le soutenir dans ce match car Yusuf a été un très bon patient. »

Annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison, Yusuf Yazici aura finalement manqué peu de rencontres en raison de la crise sanitaire. Engagé jusqu’en 2024 avec le LOSC, le natif de Trabzon aura à coeur de revenir en pleine bourre en vue de participer à l’Euro 2020, reporté d’un an, avec sa sélection.